Meloni a Bari il 10 novembre a sostegno di Luigi Lobuono

BARI - È stato annunciato nelle ultime ore: la premiersarà a Bari nei primi giorni di novembre per sostenere la candidatura dia presidente della Giunta regionale pugliese. La data scelta è il, ma il programma della giornata non è ancora stato reso noto.

“Sarà a Bari per un comizio con tutti i leader del centrodestra”, ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato durante la presentazione ufficiale del candidato presidente alla Fiera del Levante, dopo la chiusura delle liste.

Sono quattro le liste che sostengono Lobuono nella coalizione di centrodestra in Puglia: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega-Udc-Nuovo Psi, Noi moderati e civici.

Intanto, la lista di Forza Italia nella circoscrizione di Foggia è stata ritenuta inammissibile per un presunto vizio di autenticazione. Il partito ha presentato le controdeduzioni che saranno esaminate domani. Sempre nel centrodestra, è stata dichiarata nulla la lista Puglia con Noi, mentre sono in corso verifiche sulla lista Italia liberale.