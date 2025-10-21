Foggia, un workshop per i giovani sulle relazioni autentiche: “Devo essere amato per sentire di valere”
FOGGIA – Torna con la sua quarta edizione il workshop dedicato all’esplorazione dei temi più profondi e attuali legati al mondo interiore dei giovani, dal titolo “Devo essere amato per sentire di valere”, nell’ambito del progetto Partner per Nemico.
L’incontro, organizzato dallo Studio Parliamone, si terrà venerdì 24 ottobre alle ore 19:00 (ingresso dalle 18:45) in via Calvanese 7, a Foggia, e sarà aperto soprattutto alle ragazze e ai ragazzi che desiderano approfondire il tema delle relazioni autentiche e della crescita affettiva.
Alla serata parteciperanno in presenza un medico neuroscienziato e la dottoressa Aurelia Gagliano, psicologa clinica, che accompagneranno i partecipanti in un percorso di riflessione e consapevolezza sul valore dell’amore e del legame sano.
Il workshop è gratuito, con un contributo spese di 10 euro per il materiale didattico.
«Viviamo spesso relazioni fondate sul bisogno, sulla paura di essere lasciati, sul controllo o sulla dipendenza affettiva – spiegano gli organizzatori –. Ma è possibile riscoprire la gioia dello stare insieme costruendo legami basati sulla libertà e sul rispetto reciproco».
La partecipazione è a numero limitato e la prenotazione è obbligatoria tramite il modulo online disponibile al link: https://forms.gle/kKWw7GExfn9QSXtw6.