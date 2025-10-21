Foggia, un workshop per i giovani sulle relazioni autentiche: “Devo essere amato per sentire di valere”

FOGGIA – Torna con la suail workshop dedicato all’esplorazione dei temi più profondi e attuali legati al mondo interiore dei giovani, dal titolo, nell’ambito del progetto Partner per Nemico.

L’incontro, organizzato dallo Studio Parliamone, si terrà venerdì 24 ottobre alle ore 19:00 (ingresso dalle 18:45) in via Calvanese 7, a Foggia, e sarà aperto soprattutto alle ragazze e ai ragazzi che desiderano approfondire il tema delle relazioni autentiche e della crescita affettiva.

Alla serata parteciperanno in presenza un medico neuroscienziato e la dottoressa Aurelia Gagliano, psicologa clinica, che accompagneranno i partecipanti in un percorso di riflessione e consapevolezza sul valore dell’amore e del legame sano.

Il workshop è gratuito, con un contributo spese di 10 euro per il materiale didattico.

«Viviamo spesso relazioni fondate sul bisogno, sulla paura di essere lasciati, sul controllo o sulla dipendenza affettiva – spiegano gli organizzatori –. Ma è possibile riscoprire la gioia dello stare insieme costruendo legami basati sulla libertà e sul rispetto reciproco».

La partecipazione è a numero limitato e la prenotazione è obbligatoria tramite il modulo online disponibile al link: https://forms.gle/kKWw7GExfn9QSXtw6.