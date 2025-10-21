Reddito di cittadinanza, 17 denunciati nel Tarantino: percepiti indebitamente oltre 270mila euro
TARANTO – La Guardia di Finanza di Taranto ha denunciato 17 persone per indebita percezione del reddito di cittadinanza, per un importo complessivo superiore a 270mila euro.
Secondo quanto emerso dalle indagini, i denunciati avrebbero dichiarato il falso riguardo al possesso dei requisiti previsti dalla normativa per ottenere il sussidio. In alcuni casi sarebbero state omesse informazioni relative alla situazione patrimoniale o alla composizione del nucleo familiare.
Le somme indebitamente percepite sono ora oggetto di recupero da parte dell’autorità competente, mentre proseguono gli accertamenti della Guardia di Finanza per verificare eventuali altre irregolarità.
