Forte acquazzone su Bari nel pomeriggio: disagi e traffico rallentato

Come previsto dall’allerta meteo diramata dalla, unsi è abbattuto su Bari intorno alle, interessando in particolare le zone centrali e costiere della città.

Le piogge intense, accompagnate da forti raffiche di vento, hanno provocato allagamenti temporanei in alcune strade e rallentamenti alla circolazione, soprattutto nei sottopassi e lungo le arterie principali.

L’allerta – di livello giallo per rischio idrogeologico e temporali – resta valida fino alla serata di oggi e riguarda l’intera area della Puglia centrale adriatica. La Protezione Civile raccomanda prudenza negli spostamenti, evitando di sostare in prossimità di corsi d’acqua o aree soggette a ristagni.