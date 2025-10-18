Francavilla Fontana, chiusa l’inchiesta sulla morte del brigadiere Carlo Legrottaglie
FRANCAVILLA FONTANA – La Procura di Brindisi ha chiuso l’inchiesta sulla morte del brigadiere capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, originario di Ostuni, ucciso nelle campagne di Francavilla Fontana il 12 giugno scorso.
Secondo quanto emerso, a sparare fu Michelangelo Mastropietro, poi ucciso in un conflitto a fuoco con due poliziotti mentre tentava la fuga.
L’unico indagato è Camilla Giannatasio, che era in auto con Mastropietro al momento dell’omicidio. A suo carico pendono le accuse di concorso in omicidio volontario, resistenza e detenzione di armi. Nell’avviso di conclusione delle indagini, la Procura ipotizza che Giannatasio possa aver istigato Mastropietro ad affrontare e aprire il fuoco contro il brigadiere Legrottaglie.
Le indagini hanno ricostruito nei dettagli gli ultimi momenti della vicenda, mentre le autorità ora procederanno con le fasi successive del procedimento giudiziario.