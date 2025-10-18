Francavilla Fontana, chiusa l’inchiesta sulla morte del brigadiere Carlo Legrottaglie

FRANCAVILLA FONTANA – Laha chiuso l’inchiesta sulla morte del brigadiere capo dei Carabinieri, originario di Ostuni, ucciso nelle campagne di Francavilla Fontana il

Secondo quanto emerso, a sparare fu Michelangelo Mastropietro, poi ucciso in un conflitto a fuoco con due poliziotti mentre tentava la fuga.

L’unico indagato è Camilla Giannatasio, che era in auto con Mastropietro al momento dell’omicidio. A suo carico pendono le accuse di concorso in omicidio volontario, resistenza e detenzione di armi. Nell’avviso di conclusione delle indagini, la Procura ipotizza che Giannatasio possa aver istigato Mastropietro ad affrontare e aprire il fuoco contro il brigadiere Legrottaglie.

Le indagini hanno ricostruito nei dettagli gli ultimi momenti della vicenda, mentre le autorità ora procederanno con le fasi successive del procedimento giudiziario.