Putignano, sparatoria in viale Cristoforo Colombo: due arresti, caccia ai complici

Secondo le prime informazioni, i poliziotti sarebbero intervenuti dopo la segnalazione di un furto in corso all’interno di un’abitazione. All’arrivo delle pattuglie, i malviventi avrebbero tentato la fuga, esplodendo alcuni colpi d’arma da fuoco.

Ne è nato un conflitto a fuoco che ha scatenato il panico tra i residenti della zona. Due dei presunti ladri sono stati bloccati e arrestati, mentre altri due complici sono riusciti a fuggire e sono attualmente ricercati.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del 118 per verificare l’eventuale presenza di feriti. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e rintracciare i fuggitivi.