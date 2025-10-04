Francavilla Fontana in lutto per Antonio e Gabriele Sternativo: indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

FRANCAVILLA FONTANA - Saranno le perizie tecniche e medico-legali a fare luce sulla dinamica del tragico incidente in cui hanno perso la vita Antonio e Gabriele Sternativo, di 26 e 20 anni, entrambi originari di Francavilla Fontana.

L’ingegnere Maurizio Sagace è stato incaricato di analizzare i veicoli coinvolti nello scontro, mentre il medico legale Domenico Urso, che nella giornata di ieri (3 ottobre) ha eseguito l’autopsia, dovrà depositare i risultati entro 90 giorni.

La Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico di un uomo di 69 anni, anche lui di Francavilla Fontana. Il giorno successivo all’incidente, l’uomo si è presentato spontaneamente ai Carabinieri, dichiarando di essere lui alla guida della Fiat Panda segnalata da una testimone come il veicolo che avrebbe urtato la Fiat Punto su cui viaggiavano i due fratelli.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto si sarebbe verificato durante una manovra di sorpasso lungo la strada provinciale che collega Ceglie Messapica a Francavilla Fontana, in un tratto rettilineo e in discesa. Dopo la collisione, la Punto avrebbe perso il controllo, travolto un albero e terminato la corsa in un dislivello di circa due metri, ribaltandosi più volte. L’urto è stato devastante: Antonio e Gabriele sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, morendo sul colpo. I loro corpi sono stati rinvenuti a diversi metri di distanza dal veicolo.

Terminate le operazioni medico-legali, le salme sono state restituite alle famiglie. La comunità di Francavilla Fontana si stringe attorno ai parenti per l’ultimo saluto: i funerali si terranno oggi, sabato 4 ottobre, con la cerimonia per Antonio alle 14.45 nella Basilica Minore di piazza Giovanni XXIII, e quella per Gabriele alle 17 nella Chiesa del Carmine.

Un doppio dolore che ha scosso profondamente l’intera città, ancora incredula di fronte a una tragedia che ha spezzato due giovani vite.