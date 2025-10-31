Galatina, 29enne azzannato dal suo pitbull: 80 punti di sutura

GALATINAUn giovane di 29 anni è stato ricoverato d’urgenza dopo essere stato aggredito dal suo, riportando

L’episodio è avvenuto mentre il ragazzo si avvicinava al cane, che stava dormendo, per accarezzarlo. Inaspettatamente, l’animale lo ha morso con due morsi violenti.

Secondo quanto riferito, il pitbull non aveva mai manifestato segni di aggressività in precedenza. Il 29enne è stato immediatamente trasportato al Pronto Soccorso, dove ha ricevuto le cure necessarie e gli accertamenti del caso, per poi essere dimesso.

Le autorità locali e i veterinari stanno valutando le circostanze dell’aggressione per evitare simili episodi in futuro.