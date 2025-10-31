Taranto, 37enne tenta di accoltellare un poliziotto: arrestato
TARANTO – Momenti di tensione in centro città quando un 37enne tarantino ha tentato di accoltellare un agente di Polizia durante un intervento della squadra volante, che lo ha arrestato con l’accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.
L’intervento è scattato in tarda serata dopo la segnalazione di musica ad alto volume proveniente da un appartamento. All’interno, l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta presumibilmente all’assunzione di alcol e droghe, stava urlando e pronunciando frasi sconnesse.
Dopo una lunga opera di persuasione, i poliziotti erano riusciti a calmarlo e a far abbassare la musica. Tuttavia, poco dopo, il 37enne è sceso in strada, prendendo a pugni il portone e molestando i condomini al citofono.
Nel tentativo di riportarlo all’interno, l’uomo ha impugnato una statuetta tribale, estraendone una lama di circa dieci centimetri e tentando di colpire uno degli agenti. La prontezza dei poliziotti ha evitato conseguenze più gravi: l’aggressore è stato subito immobilizzato e arrestato.
Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 37enne è stato posto ai domiciliari.