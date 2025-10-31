Taranto, 37enne tenta di accoltellare un poliziotto: arrestato

Momenti di tensione in centro città quando unha tentato di accoltellare un agente di Polizia durante un intervento della, che lo ha arrestato con l’accusa di

L’intervento è scattato in tarda serata dopo la segnalazione di musica ad alto volume proveniente da un appartamento. All’interno, l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta presumibilmente all’assunzione di alcol e droghe, stava urlando e pronunciando frasi sconnesse.

Dopo una lunga opera di persuasione, i poliziotti erano riusciti a calmarlo e a far abbassare la musica. Tuttavia, poco dopo, il 37enne è sceso in strada, prendendo a pugni il portone e molestando i condomini al citofono.

Nel tentativo di riportarlo all’interno, l’uomo ha impugnato una statuetta tribale, estraendone una lama di circa dieci centimetri e tentando di colpire uno degli agenti. La prontezza dei poliziotti ha evitato conseguenze più gravi: l’aggressore è stato subito immobilizzato e arrestato.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 37enne è stato posto ai domiciliari.