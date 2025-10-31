Gres, tecnologia e materia al servizio del sapere artigianale



Giovedì 23 ottobre 2025 si è tenuta la quinta edizione di Archiplan





LAURA STEFANELLI - MARTIGNANO (LE) - Oltre ottanta professionisti registrati, oltre centoventi presenze, una cooperazione fattiva tra aziende di caratura internazionale: la quinta edizione di Archiplan, tenutasi lo scorso 23 ottobre presso la sede aziendale Marmi Bianco a Martignano, può definirsi un successo su più fronti.





Dinamica la formula dell’evento che ha portato gli ospiti a muoversi in luoghi differenti per scoprire assetti differenti, ma tra loro complementari, della formazione: dalla teoria alla pratica muovendosi concretamente in diverse aree della sede aziendale.





Con "Oltre il visibile: innovazione materica e design tecnologico", evento organizzato in collaborazione con Ordine degli Architetti di Lecce e Accademia di Belle Arti di Lecce, si è creata la possibilità di discutere delle nuove frontiere dell’innovazione nel settore dell’arredo cucina, con un focus sull’impiego del gres nei piani cottura.





Ad avviare i lavori la presentazione della mostra "Storie di Scarti", il progetto che ha avvicinato gli studenti e le studentesse del corso di Design 2 dell’Accademia di Belle Arti di Lecce al mondo del materiale lapideo, con la produzione di oggetti di design ideati con gli scarti di lavorazione del marmo.





A inaugurare il palco è stata Luana Bianco, sales manager di Marmi Bianco, che ha accolto per primo Luigi Sergio, il sindaco di Martignano (Le), che oltre a complimentarsi per l’iniziativa, ha riconosciuto nei ragazzi presenti il potenziale delle "eccellenze salentine del futuro", come lui stesso ha raccontato alla platea.





Si sono susseguiti sul palco anche il presidente dell’Ordine degli Architetti di Lecce, l’arch. Franco De Lorenzi e il segretario dell’Ordine, l’arch. Danilo Pastore. A chiudere i saluti istituzionali, il dott. Graziano Starace, funzionario responsabile area marketing di Confcommercio di Lecce (che ha patrocinato l’evento), e la prof.ssa Stefania Galante dall’Accademia di Belle Arti, a cui Luana si è rivolto un sentito grazie per l’impegno e la passione investiti nella collaborazione con Archiplan.





A moderare l’evento, Laura Stefanelli, marketing manager di Marmi Bianco che con la sua agenzia di comunicazione Sette adv, ha curato l’intera organizzazione dell’evento.





Sul palco Luca Bianco, production manager di Marmi Bianco, che ha raccontato della collaborazione ormai consolidata tra Archiplan e Accademia di Belle Arti di Lecce: un cammino con gli studenti e le studentesse di Design 2 durato mesi.





Per la parte scientifica del convegno, l’ing. Luigi Coletta, area manager centro sud per ABK Group e il dott. Michele Giorgio, slab innovation per ABK Group, che hanno illustrato la gamma ABKSTONE, che mette le sue grandi lastre di gres porcellanato al servizio dell’architettura e dell’arredo, e COOKING SURFACE PRIME, il rivoluzionario sistema di cottura a induzione invisibile, che integra perfettamente materia e tecnologia con un design minimalista che si adatta a qualsiasi spazio.





Il secondo partner dell’evento, Gessi Spa, un segno distintivo dell’artigianato italiano nel settore della rubinetteria e del design per il benessere, che incarna l’eccellenza e la creatività made in Italy con prodotti che nascono da passione, precisione e cura.





A rappresentare Gessi Spa e a raccontare di VITA GESSI, il primo miscelatore da cucina con un’innovativa interfaccia digitale, è stata la dott.ssa Noemi Galatone, area manager Kitchen Division - sud Italia per Gessi Spa che ha presentato VITA GESSI come "un acquadomestico” che rivoluziona il modo di interagire con l’acqua: è un prodotto multifunzione che unisce tecnologia, design e sostenibilità per migliorare la vita, da questo concetto anche il suo nome.





L’evento si è concluso con un coinvolgente show-cooking che ha concesso di toccare con mano le potenzialità di COOKING SURFACE PRIME e VITA GESSI, il miscelatore che rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo della cucina.





Un evento riuscito grazie alla cooperazione dei partner territoriali, dall’Ordine degli Architetti di Lecce a Confcommercio Lecce, oltre al Comune di Martignano, attori attivi nella costruzione di un’opportunità professionale e territoriale.