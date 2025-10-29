Taviano, incendio doloso distrugge il deposito della Sorgente srl: dieci furgoni e un’auto in fiamme

TAVIANO - Un grave incendio ha devastato nella tarda serata di lunedì il deposito della Sorgente srl in via Don Luigi Sturzo a Taviano. Le fiamme hanno completamente distrutto dieci furgoni e un’autovettura utilizzati per le attività operative e amministrative della società, che gestisce strutture psichiatriche residenziali, centri diurni per anziani e persone non autosufficienti, residenze socio-assistenziali e servizi domiciliari in diversi Comuni del territorio.

Il rogo è divampato intorno alle 21.30 all’interno di un’area recintata, concessa in locazione alla Sorgente per il ricovero notturno dei mezzi. I vigili del fuoco di Gallipoli, Tricase e del comando provinciale di Lecce hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Gli elementi raccolti sul posto fanno ipotizzare un incendio doloso: uno dei veicoli era posizionato a distanza dagli altri, suggerendo la presenza di più inneschi e un intento chiaro di arrecare danno.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Casarano e della Stazione di Taviano, che hanno effettuato rilievi tecnici insieme ai vigili del fuoco e acquisito immagini dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona.

Maria Santantonio, amministratrice della Sorgente, ha dichiarato di non aver ricevuto minacce né di conoscere situazioni che possano spiegare il gesto, pur sottolineando l’ingente danno subito. Nelle ore precedenti, la società aveva ottenuto un’importante vittoria in un contenzioso amministrativo con la Asl di Lecce, ma al momento non emergerebbero collegamenti tra i due eventi.

Il sindaco di Taviano, Francesco Pellegrino, ha espresso vicinanza all’azienda e confermato la collaborazione dell’amministrazione comunale alle indagini, mettendo a disposizione le registrazioni delle telecamere comunali.