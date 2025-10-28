Gallipoli, agguato in via Carlo Massa: 45enne ferito a fucilate davanti alla madre

GALLIPOLI - Momenti di terrore ieri sera a, in, dove unè stato vittima di un. L’uomo è stato raggiunto dache lo hanno ferito alla spalla, mentre la scena si consumava, affacciata al balcone.

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe visto il figlio inseguito a piedi da due individui armati. Subito dopo ha assistito alla sparatoria e, con le sue urla disperate, avrebbe messo in fuga i sicari, evitando forse conseguenze ben più gravi.

Nonostante le ferite, il 45enne è riuscito a raggiungere autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli, dove è stato soccorso e stabilizzato. Successivamente è stato trasferito al “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova tuttora ricoverato. Le sue condizioni sono serie ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Gallipoli, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. Gli inquirenti hanno già ascoltato alcuni testimoni e stanno acquisendo immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Il movente dell’attacco è ancora da chiarire, ma l’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, lasciata attonita da una nuova, violenta escalation nel cuore della città.