Taviano, incendio devasta undici furgoni in un deposito: indagini in corso

TAVIANO - Paura nella serata di ieri a, dove unè divampato in, all’interno di un’area diutilizzata da una società locale per il parcheggio dei propri mezzi.

Le fiamme, sviluppatesi improvvisamente, hanno coinvolto undici furgoni, andati completamente distrutti nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce e del distaccamento di Gallipoli, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse alle strutture o ai terreni circostanti.

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del gesto doloso. Presenti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti e raccolto i primi elementi utili alle indagini.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni materiali risultano ingenti. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito alle fasi concitate dell’intervento dei soccorritori.