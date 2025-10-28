Bari, l’ex caserma Magrone diventa un nuovo campus universitario

BARI - Una parte dell’exinsarà trasformata in un moderno, segnando un importante passo avanti nel progetto di rigenerazione urbana che coinvolge la città e il mondo accademico.

Ieri è stato compiuto un passo decisivo con la firma del contratto di locazione gratuita da parte dell’Agenzia del Demanio in favore della Regione Puglia e dell’Adisu Puglia, un atto che pone le basi per l’avvio operativo dell’iniziativa.

I lavori saranno curati e finanziati dalla Regione Puglia, grazie ai fondi dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione siglato con il governo il 29 novembre 2024. L’intervento, del valore di circa 10 milioni di euro, prevede una locazione gratuita della durata di 50 anni.

Il progetto rientra nel più ampio piano di riqualificazione dell’ex struttura militare e di rigenerazione urbana, promosso congiuntamente da Regione Puglia e Politecnico di Bari, in collaborazione con Agenzia del Demanio, Adisu Puglia e Comune di Bari, con il supporto del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il nuovo Parco Magrone ospiterà residenze universitarie, spazi per la didattica e la ricerca gestiti dal Politecnico di Bari, oltre a uffici per la Pubblica Amministrazione. L’obiettivo è duplice: ridurre le locazioni passive e promuovere la condivisione di spazi pubblici riqualificati, creando un polo urbano innovativo, sostenibile e al servizio della comunità accademica e cittadina.