Gallipoli, il maltempo devasta il porto: otto barche affondate e gravi danni
GALLIPOLI - Il forte maltempo dei giorni scorsi ha colpito duramente il porto di Gallipoli, con venti fino a 80 nodi (oltre 140 km/h) e onde alte fino a 4 metri. L’intensa mareggiata ha causato la rottura di alcune cime di ormeggio nei porti Fontanelle e Porto Gaio, provocando l’affondamento di otto imbarcazioni lunghe fino a 8 metri e seri danni ad altre barche.
I danni stimati si aggirano su migliaia di euro, mentre gli operatori portuali e i proprietari delle barche stanno cercando di valutare l’entità complessiva dei danni e le possibili operazioni di recupero.