Gallipoli, il maltempo devasta il porto: otto barche affondate e gravi danni

GALLIPOLI - Il forte maltempo dei giorni scorsi ha colpito duramente il porto di Gallipoli, con venti fino a(oltre 140 km/h) e onde alte fino a 4 metri. L’intensa mareggiata ha causato la rottura di alcune cime di ormeggio nei porti, provocando l’affondamento dilunghe fino a 8 metri e seri danni ad altre barche.

I danni stimati si aggirano su migliaia di euro, mentre gli operatori portuali e i proprietari delle barche stanno cercando di valutare l’entità complessiva dei danni e le possibili operazioni di recupero.