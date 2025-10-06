Nardò, pesca illegale di ricci di mare: Guardia di Finanza sequestra 200 esemplari
NARDO' - La Sezione Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli ha sequestrato 200 ricci di mare pescati illegalmente in località Inserraglio, nel territorio di Nardò. Durante un servizio di pattugliamento, i militari hanno individuato un pescatore di frodo, a cui è stata elevata una sanzione di 2.000 euro.
Oltre ai ricci, sono state sequestrate anche le attrezzature utilizzate per la pesca illegale. Gli esemplari recuperati sono stati immediatamente rigettati in mare, nel rispetto delle norme a tutela dell’ecosistema marino.
