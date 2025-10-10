Gallipoli, ultimo appuntamento di Babele con “Mondo Sorcio” di ZeroMeccanico Teatro

GALLIPOLI - Sabato 11 ottobre alle ore 20.30, con prenotazione obbligatoria, si terrà l’ultimo spettacolo dell’edizione 2025 del, organizzato a Gallipoli dasotto la direzione artistica di Ottavia Perrone e Francesco Cortese. Il luogo dell’evento sarà comunicato dall’organizzazione.

“Mondo Sorcio”, produzione e regia di ZeroMeccanico Teatro, vede in scena Francesco Cortese sui testi di Ottavia Perrone, con contributo drammaturgico di Emilio Nigro e consulenza artistica di Michele Sinisi. Lo spettacolo racconta la storia di Lorenzo, un uomo qualunque che partecipa a un gioco a eliminazione con un solo vincitore, rinchiuso in una stanza-gabbia e guidato da una voce familiare e beffarda, affrontando prove e il giudizio del pubblico.

Attraverso un linguaggio fisico e visivo, “Mondo Sorcio” esplora il rapporto tra potere e consenso, riflettendo sulla spettacolarizzazione e sull’addomesticamento del corpo contemporaneo. L’immaginario dello spettacolo trae ispirazione dall’arte urbana di Blek Le Rat e Banksy e dall’esperimento “Universo 25” di John Calhoun, che analizzava il collasso delle società di topi per eccesso di benessere e perdita di relazioni.

Il costo dei biglietti parte da 5 euro. Per info e prenotazioni: 3483819266 – 3400801820 o via email a zeromeccanicoteatro@gmail.com.