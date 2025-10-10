Locorotondo protagonista delle Giornate FAI d’Autunno 2025 con la Cappella-Grotta “Madonna della Catena”

LOCOROTONDO - Questo fine settimana, grazie alla collaborazione della Delegazione FAI Trulli e Grotte, sarà possibile visitare la Cappella-Grotta “Madonna della Catena”, un luogo di culto risalente al 1600, in cui storia, fede e bellezza delle grotte si intrecciano. L’apertura straordinaria è resa possibile dai volontari della Delegazione FAI e del Gruppo di Locorotondo.

Le visite si terranno:

Sabato 11 ottobre dalle 14:00 alle 18:00

Domenica 12 ottobre dalle 10:00 alle 18:00

Le visite saranno curate dai volontari FAI, in collaborazione con la Pro Loco Locorotondo e gli Apprendisti Ciceroni dell’IIS “Basile Caramia-Gigante”. L’iniziativa è realizzata con il supporto della Parrocchia San Giorgio Martire e il patrocinio del Comune di Locorotondo.

Un’occasione unica per riscoprire un luogo ricco di storia e tradizione, e per vivere da vicino la bellezza culturale della città grazie all’impegno dei volontari del FAI.