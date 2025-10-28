Rutigliano, musica e meraviglia con “Wunderkammer”: tre giorni dedicati al pianoforte nel salone storico di Palazzo Moccia-Dell’Erba
RUTIGLIANO — Torna Ad Libitum, la rassegna musicale diretta da Maurizio Pellegrini, con un’edizione autunnale che apre per la prima volta alla musica le sale del Palazzo Moccia-Dell’Erba.
Il nuovo ciclo, intitolato “Wunderkammer”, sarà interamente dedicato al pianoforte, protagonista di tre giornate di concerti che intrecciano passato e presente, virtuosismo e poesia sonora.
Mercoledì 29 ottobre (ore 20.30) l’apertura è affidata a Maurizio Pellegrini e Benedetto Boccuzzi con Soirée Satie – Le mille vite di un genio a 100 anni dalla morte, un omaggio al compositore francese Erik Satie.
Giovedì 30 ottobre (ore 20.30) è la volta del recital di Piero Di Egidio, Piano Solo – Evoluzioni pianistiche da Clementi a Piazzolla, un viaggio in tre secoli di musica attraverso autori come Beethoven, Chopin e Brahms.
Venerdì 31 ottobre (ore 20.30) chiude la rassegna Ambizioso Spirto – Lettere e soprani nel melodramma tra Otto e Novecento, con il ritorno in Puglia del soprano Maria Cristina Bellantuono, accompagnata al pianoforte da Onofrio Della Rosa, in un programma dedicato a Verdi, Čajkovskij, Puccini e Westerhout.
“Wunderkammer – spiega Milena Palumbo, assessora alla Cultura del Comune di Rutigliano – rappresenta non solo un momento artistico di alto livello, ma anche il culmine di un percorso culturale che valorizza luoghi inediti attraverso la musica. La riapertura del Palazzo Moccia-Dell’Erba è un segnale di rinascita e collaborazione tra pubblico e privato, capace di trasformare un luogo storico in uno scrigno di emozioni e bellezza condivisa”.
I biglietti sono disponibili su Vivaticket al costo di 15 euro per singolo concerto.
È possibile acquistare un abbonamento per le tre serate al prezzo di 30 euro, prenotando all’indirizzo biglietteria@eposteatro.com o ai numeri 338 2295966 / 392 9642809.
Maggiori informazioni su www.adlibitumfestival.it.