Rutigliano, musica e meraviglia con “Wunderkammer”: tre giorni dedicati al pianoforte nel salone storico di Palazzo Moccia-Dell’Erba

RUTIGLIANO — Torna Ad Libitum, la rassegna musicale diretta da, con un’edizione autunnale che apre per la prima volta alla musica le sale del

Il nuovo ciclo, intitolato “Wunderkammer”, sarà interamente dedicato al pianoforte, protagonista di tre giornate di concerti che intrecciano passato e presente, virtuosismo e poesia sonora.

Mercoledì 29 ottobre (ore 20.30) l’apertura è affidata a Maurizio Pellegrini e Benedetto Boccuzzi con Soirée Satie – Le mille vite di un genio a 100 anni dalla morte, un omaggio al compositore francese Erik Satie.

Giovedì 30 ottobre (ore 20.30) è la volta del recital di Piero Di Egidio, Piano Solo – Evoluzioni pianistiche da Clementi a Piazzolla, un viaggio in tre secoli di musica attraverso autori come Beethoven, Chopin e Brahms.

Venerdì 31 ottobre (ore 20.30) chiude la rassegna Ambizioso Spirto – Lettere e soprani nel melodramma tra Otto e Novecento, con il ritorno in Puglia del soprano Maria Cristina Bellantuono, accompagnata al pianoforte da Onofrio Della Rosa, in un programma dedicato a Verdi, Čajkovskij, Puccini e Westerhout.

“Wunderkammer – spiega Milena Palumbo, assessora alla Cultura del Comune di Rutigliano – rappresenta non solo un momento artistico di alto livello, ma anche il culmine di un percorso culturale che valorizza luoghi inediti attraverso la musica. La riapertura del Palazzo Moccia-Dell’Erba è un segnale di rinascita e collaborazione tra pubblico e privato, capace di trasformare un luogo storico in uno scrigno di emozioni e bellezza condivisa”.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket al costo di 15 euro per singolo concerto.

È possibile acquistare un abbonamento per le tre serate al prezzo di 30 euro, prenotando all’indirizzo biglietteria@eposteatro.com o ai numeri 338 2295966 / 392 9642809.

Maggiori informazioni su www.adlibitumfestival.it.