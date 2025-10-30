Giustizia, Bellomo (FI): “Separazione delle carriere, svolta epocale per il Paese”
Secondo Bellomo, la riforma «rafforza la democrazia, garantisce la terzietà del giudice ed elimina il rischio di pagine ingloriose legate a sistemi di potere interni che hanno compromesso in passato organi di rilevanza costituzionale». «Entra in circolo aria pulita – aggiunge – capace di dare respiro a un maggior equilibrio istituzionale, a totale garanzia della libertà dei cittadini».
Il deputato di Forza Italia critica chi si oppone alla riforma, sostenendo che «chi alza le barricate non vuole realmente l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, ma intende perpetuare schemi condizionanti che hanno prodotto danni al Paese». Bellomo sottolinea anche il ruolo della sinistra in questi vecchi meccanismi, definiti da lui «correnti e interessi convergenti».
«Naturalmente, l’ultima parola spetterà ai cittadini – prosegue Bellomo – ma sono certo che gli italiani comprenderanno l’importanza della posta in gioco e la necessità di spezzare definitivamente quel filo rosso che ha condizionato per troppi anni la nostra democrazia. La sovranità appartiene al popolo e non ai pubblici ministeri. Forza Italia lo sa bene».
Il deputato dedica infine il successo della riforma a Silvio Berlusconi, sottolineando come «il suo sogno politico oggi è realtà, grazie a chi, come il segretario Antonio Tajani, ha raccolto l’eredità di pensiero e il desiderio di giustizia del leader storico del partito».
