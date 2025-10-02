L’Italia guida la ricerca mondiale sulle particelle: Anna Colaleo riconfermata presidente del gruppo DRD1

BARI – La fisica barese, professoressa del Dipartimento Interuniversitario di Fisica dell’Università e del Politecnico di Bari, è stata riconfermata fino al 2027(Detector R&D on Gaseous Detectors), la principale collaborazione mondiale per lo sviluppo di rivelatori gassosi di nuova generazione destinati alla fisica delle alte energie.

Il gruppo DRD1 riunisce oltre 700 ricercatori provenienti da 133 istituzioni in 30 Paesi ed è parte delle iniziative R&D del CERN, con l’obiettivo di sviluppare tecnologie innovative per esplorare l’origine e la struttura fondamentale della materia. La collaborazione, a guida italiana da diversi anni, coordina ricerca, formazione e trasferimento tecnologico con ricadute anche nei settori della salute, dell’ambiente e dell’energia.

«Intendo proseguire nel potenziamento delle infrastrutture di ricerca e nella formazione delle nuove generazioni di scienziati – afferma Colaleo – confermando Bari e l’INFN come punti di riferimento europei nello sviluppo delle tecnologie per i rivelatori del futuro».

La riconferma della professoressa Colaleo rappresenta un importante segnale di leadership scientifica italiana e rafforza la presenza delle istituzioni del Sud nelle collaborazioni internazionali di punta.