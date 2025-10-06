Grottaglie, minaccia il padre con due coltelli per avere soldi per la droga: arrestato 33enne

– Momenti di paura in una palazzina di Grottaglie, dove un uomo diè statocon le accuse di

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe tentato di aggredire il padre brandendo due grossi coltelli da cucina, dopo che i genitori si erano rifiutati di consegnargli denaro per l’acquisto di droga.

La fuga e l’inseguimento

L’allarme è scattato grazie al padre, che è riuscito a fuggire in strada chiedendo aiuto. All’arrivo delle pattuglie, gli agenti hanno trovato il 33enne nel cortile del condominio, ancora armato e in forte stato di agitazione, mentre inveiva contro i familiari.

Alla vista della Polizia, l’uomo è salito a bordo dell’auto del padre e si è dato alla fuga a tutta velocità. La corsa, però, è durata poco: a causa delle sue condizioni psico-fisiche alterate, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

L’arresto

Bloccato con difficoltà dagli agenti, il 33enne ha continuato a dimenarsi e a inveire, fino a quando è stato immobilizzato. Durante le fasi del fermo, dalle sue tasche sono caduti i coltelli utilizzati poco prima per minacciare i genitori.

Denunce precedenti

Dagli accertamenti è emerso che la famiglia aveva già denunciato in passato l’uomo per episodi di violenza domestica e richieste di denaro accompagnate da minacce.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 33enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Taranto, in attesa delle decisioni del giudice.