Grottaglie, minaccia il padre con due coltelli per avere soldi per la droga: arrestato 33enne
GROTTAGLIE – Momenti di paura in una palazzina di Grottaglie, dove un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, estorsione, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.
Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe tentato di aggredire il padre brandendo due grossi coltelli da cucina, dopo che i genitori si erano rifiutati di consegnargli denaro per l’acquisto di droga.
La fuga e l’inseguimento
L’allarme è scattato grazie al padre, che è riuscito a fuggire in strada chiedendo aiuto. All’arrivo delle pattuglie, gli agenti hanno trovato il 33enne nel cortile del condominio, ancora armato e in forte stato di agitazione, mentre inveiva contro i familiari.
Alla vista della Polizia, l’uomo è salito a bordo dell’auto del padre e si è dato alla fuga a tutta velocità. La corsa, però, è durata poco: a causa delle sue condizioni psico-fisiche alterate, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.
L’arresto
Bloccato con difficoltà dagli agenti, il 33enne ha continuato a dimenarsi e a inveire, fino a quando è stato immobilizzato. Durante le fasi del fermo, dalle sue tasche sono caduti i coltelli utilizzati poco prima per minacciare i genitori.
Denunce precedenti
Dagli accertamenti è emerso che la famiglia aveva già denunciato in passato l’uomo per episodi di violenza domestica e richieste di denaro accompagnate da minacce.
Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 33enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Taranto, in attesa delle decisioni del giudice.