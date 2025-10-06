Santo Spirito, auto rinisce sui binari: traffico ferroviario bloccato per ore

Momenti di incredulità nel pomeriggio di, quando un’della stazione di Santo Spirito, provocando il

Secondo quanto ricostruito, il veicolo, condotto da un anziano automobilista, avrebbe imboccato per errore l’area dei binari, terminando la propria corsa sul primo binario.

Il video e il tentativo di uscire

Un video, girato da alcuni presenti e circolato sui social, mostra la scena surreale del conducente mentre tenta una complicata manovra in retromarcia per liberarsi dai binari, senza però riuscirci. L’episodio ha subito attirato l’attenzione dei viaggiatori e del personale ferroviario, che ha dato l’allarme.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimuovere il veicolo in sicurezza. Solo dopo le operazioni di recupero è stato possibile ripristinare la regolare circolazione ferroviaria.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente ha causato ritardi e disagi per diversi convogli in transito lungo la linea adriatica.

Le autorità stanno ora valutando la dinamica dell’accaduto per capire come l’auto sia riuscita ad accedere ai binari, un’area solitamente delimitata e interdetta al traffico veicolare.