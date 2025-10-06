Oltre il salto, oltre il lancio: la Puglia vola a Viareggio e conquista l’ottava posizione nazionale

ph_Francesca Grana

VIAREGGIO - Due ori, tre argenti e un bronzo ai Campionati Italiani U16: la squadra pugliese conferma il proprio valore e accende il futuro dell’atletica giovanile.

Lo Stadio dei Pini di Viareggio ha ospitato lo scorso weekend i Campionati Italiani Individuali e per Regioni dedicati alla categoria Cadetti/e U16. La Puglia torna dalla trasferta toscana con nove medaglie, di cui sei d’oro, confermando l’ottava posizione nella classifica combinata maschile e femminile su ventuno rappresentative regionali.

I Campioni Italiani

La prima medaglia d’oro arriva dal Salto in Alto, conquistata da Luigi Giambattista (Us Foggia SNA), allenato da Davide Colella. L’atleta ha vinto il titolo con la misura di 1,89 metri, sfiorando il record regionale di 1 cm già in suo possesso.

Il secondo oro, tra i più sofferti, è del Lancio del Martello, con Michele Delcuratolo (Officina 2010), allenato da Gaetano Dipace. Nonostante una pedana bagnata dalle intemperie, Delcuratolo ha realizzato un poderoso lancio di 65,69 metri al terzo e ultimo tentativo di qualificazione, aggiudicandosi il titolo. Si tratta del suo secondo titolo consecutivo, dopo la vittoria dello scorso anno a Caorle.

Le altre medaglie

La Puglia conquista anche tre argenti e un bronzo. Davide Sorressa (Atl. Giovanile Acquaviva), allenato da Viola Giustino, ha ottenuto l’argento nella Marcia 5000m con 21:49.90, migliorando il record regionale precedente. Giacomo Ferramosca (Podistica Magliese), allenato da Raimondo Orsini, ha conquistato l’argento nel Salto Triplo con 13,86 m, nuovo personal best. Sofia Linnea Sternativo (Imperiali Atletica), allenata da Giancosimo Paglara, ha vinto l’argento nel Salto in Alto femminile con 1,64 m. Gioele Paladini (Atl. Lecce Pino Felice) ha invece ottenuto il bronzo nel Salto in Lungo con 6,38 m.

Sul podio lungo si segnalano anche ottime prestazioni di Carla Della Tommasa, quarta nel Triplo, Marco Melillo, settimo nel Giavellotto, e Gianpaolo Colapinto nella marcia.

Altri risultati di rilievo

Hanno centrato le finali B Francesco Pavone nei 300m, Paolo Scarcella e Simone Domenico De Pinto nei 100hs, Silvia Cognetti nei 300m e Carla Tricase nei 300hs. Ottime indicazioni arrivano anche da Tamara Ventura, decima nelle Prove Multiple femminile, e da Domenico Acquaviva, decimo nel Peso.

Con questi risultati, la Puglia conferma il suo talento nell’atletica giovanile, accendendo nuove speranze per le future generazioni e per il movimento sportivo regionale.