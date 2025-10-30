Halloween: la Masseria Cappella di Martina Franca tra campi e menù autunnali a base di zucca

MARTINA FRANCA - Con Halloween alle porte, esplode in tutta Italia la febbre dello “zuccaturismo”, la nuova tendenza che unisce natura, creatività e gusto. A fotografare il fenomeno è un’analisi della Coldiretti, diffusa in occasione della festa di Ognissanti, che mostra come decine di migliaia di famiglie, coppie e gruppi di amici stiano riscoprendo il piacere di vivere esperienze autunnali all’aria aperta.

Protagonisti sono i “pumpkin patch”, i suggestivi campi di zucche dove è possibile scegliere, intagliare o dipingere la propria zucca da portare a casa.

Una moda importata dagli Stati Uniti, ma ormai radicata anche in Italia, favorita da un raccolto positivo di circa 40mila tonnellate di zucche.

Una filiera da 30 milioni di euro

In Italia, con circa 2.000 ettari coltivati a zucca, l’economia legata a questo ortaggio ha superato per Halloween i 30 milioni di euro, tra produzione, trasformazione e attività agrituristiche.

Un settore in forte crescita che unisce gusto, tradizione e sostenibilità, trasformando la zucca in simbolo dell’autunno italiano.

Dal Nord al Sud, l’Italia si tinge d’arancio

In Lombardia, l’azienda agricola Il Ceraseto di Lodi accoglie i visitatori tra distese di zucche commestibili e ornamentali, angoli fotografici e raccolta libera.

A Bergamo, La Valle del Grino propone un percorso nel bosco con decorazione della zucca, mentre a Castelverde (Cremona) l’agriturismo Cà Bianca organizza un weekend “da paura” con laboratori, caccia al tesoro e cena a lume di candela.

In Friuli, l’azienda agricola Degano di Udine ospita laboratori di pittura per grandi e piccoli.

Nel Centro Italia, a Camaiore (Lucca), l’azienda Zucche di Halloween offre lezioni di intaglio e vendita diretta, mentre in Umbria, la società agricola Le Radici di Umbertide presenta “Zuccami”, con giochi a tema e menù autunnali.

Anche i mercati di Campagna Amica diventano protagonisti: a Perugia, i bambini intagliano zucche sotto la guida di un artista locale, e al Villaggio Coldiretti di Pescara (31 ottobre – 2 novembre) si terranno laboratori aperti alle famiglie.

Il Sud tra tradizione e creatività

In Calabria, a Saracena (Cosenza), la Vallata delle Zucche ospita oltre 8.000 zucche e 25 varietà diverse, un’oasi di biodiversità nel Parco del Pollino.

In Puglia, la Masseria Cappella di Martina Franca propone percorsi esperienziali tra i campi e menù autunnali a base di zucca.

Perfino il mare si tinge d’arancio: a Castel Volturno, il Flava Beach diventa un “pumpkin patch” vista mare con l’evento “Un mare di zucche”, dove i visitatori possono intagliare e decorare la propria zucca-trofeo.