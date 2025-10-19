Hyunju Kim, virtuosismi da Beethoven a Skrjabin

ACQUAVIVA DELLE FONTI - I pianisti dell’Estremo Oriente continuano a dominare la scena concertistica mondiale e i più importanti concorsi su scala planetaria. L’anno scorso conquistarono anche il prestigioso International Piano Competition di Acquaviva delle Fonti, che, in attesa della nona edizione – in programma dal 23 al 26 ottobre per l’assegnazione del Premio Giovanni Colafemmina e del Premio Giovani Pianisti – ospita proprio le esibizioni di due vincitori del 2024, nella Sala Colafemmina di Palazzo De Mari.

Lunedì 20 ottobre, alle 19.30, l’appuntamento è con la sudcoreana Hyunju Kim, destinataria dell’International Premio Giovani Pianisti, che si ascolterà in un programma comprendente musiche di Beethoven (Fantasia op. 77), Mendelssohn (Fantasia op. 28), Rachmaninov (Variazioni su un tema di Corelli op. 42) e Skrjabin (Sonata n. 9 op. 68).

Mercoledì 22 ottobre, sempre alle 19.30, toccherà alla giapponese Nagino Maruyama, l’anno scorso proclamata vincitrice del Premio Giovanni Colafemmina assoluta a pari merito con la taiwanese Kuan-Wei Chen, di ritorno con musiche di Chopin (Polonaise op. 53), Schubert (Impromptu op. 90 n. 1 e n. 3) e Beethoven (Sonata n. 23 op. 57 Appassionata).

Dunque, si parte lunedì 20 ottobre con Hyunju Kim, attualmente impegnata in un percorso di perfezionamento in Germania. Nata a Suwon, in Corea del Sud, Kim ha scoperto la sua passione per la musica durante l’infanzia e ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di sei anni. Diplomata alla Sunhwa Arts High School, ha proseguito gli studi alla Hanyang University di Seul, dove ha ottenuto una borsa di studio formandosi con Chongpil Lim.

Durante gli studi ha anche partecipato a masterclass con i rinomati pianisti Arnulf von Arnim e Attila Némethy, che hanno contribuito notevolmente al suo sviluppo artistico. Kim si è distinta in numerosi concorsi, vincendo il Concorso Musicale Youngchang e il Concorso Musicale J&R, oltre ad essere stata premiata in diversi altri concorsi pianistici nazionali e internazionali.

Ha inoltre ricevuto il premio speciale Bach al Concorso Pianistico di Ibiza. Tra i suoi recenti successi figurano la partecipazione a un progetto di danza/musica a Colonia e l’esibizione al Rheingau Music Festival. Ha inoltre eseguito il Requiem tedesco di Brahms nella versione per due pianoforti con Stephan Hahn nella Chiesa di St. Adolfus a Düsseldorf e ha tenuto recital da solista in luoghi rinomati come la Youngsan Art Hall in Corea.

