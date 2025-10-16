🌍 “Il futuro della natura” con Giulio Boccaletti alle Vecchie Segherie Mastrototaro
BISCEGLIE - Come affrontare la sfida del cambiamento climatico senza rinunciare al progresso e al benessere sociale? A questa domanda risponde Giulio Boccaletti nel suo ultimo libro “Il futuro della natura. Soluzioni per un pianeta che cambia” (Mondadori), che sarà presentato lunedì 20 ottobre alle ore 19 alle Vecchie Segherie Mastrototaro.
L’incontro, moderato da Roberto Bellotti, rettore dell’Università di Bari “Aldo Moro”, proporrà una riflessione sul rapporto tra uomo, tecnologia e ambiente. Boccaletti invita a superare la visione catastrofista della sostenibilità, mostrando come natura e progresso possano procedere insieme, grazie a politiche e innovazioni già disponibili.
Scienziato e divulgatore di fama internazionale, Boccaletti è direttore scientifico del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e cofondatore di Chloris Geospatial. Le sue opere, tradotte in più lingue, hanno contribuito a ridefinire il dibattito globale su acqua, clima e sostenibilità.
📖 Un appuntamento da non perdere per chi crede che il futuro del pianeta passi anche dalle nostre scelte di oggi.