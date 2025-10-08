Il pubblico decide: a Taranto va in scena “La più grande tragedia dell’umanità”

TARANTO – Il teatro diventa un luogo di confronto e partecipazione con “La più grande tragedia dell’umanità”, spettacolo firmato da Jacopo Giacomoni, in scena venerdì 10 ottobre alle ore 21 all’auditorium TaTÀ, nell’ambito del Taras Teatro Festival / Scena antica e visioni contemporanee, diretto da Massimo Cimaglia.

Dopo il recente successo al Premio Riccione – dove ha ottenuto la vittoria due anni dopo la menzione speciale Franco Quadri – Giacomoni, uno dei più interessanti drammaturghi della nuova generazione, porta a Taranto un esperimento teatrale provocatorio e coinvolgente, realizzato con la compagnia Malmadur e co-diretto da Gaia Bautista (costumi di Angie Power).

Sul palco, Davide Angeli e la brillante stand-up comedian Yoko Yamada, attrice di padre giapponese, già nota per le sue apparizioni televisive e la sua ironia tagliente, accompagnano il pubblico in un viaggio dentro la rappresentazione del dolore.

Il meccanismo dello spettacolo

Gli spettatori diventano veri protagonisti: sono loro a votare e decretare la “più grande tragedia dell’umanità”, scegliendo tra eventi piccoli e grandi, personali e collettivi — dalla perdita di un cellulare a una pandemia, da un amore tradito all’estinzione degli elefanti, fino ai genocidi e alle stragi che segnano la storia.

Ogni turno di voto elimina una tragedia, fino a decretare quella “vincitrice”, in un continuo confronto che mette in gioco empatia, memoria e coscienza. Le modalità di voto cambiano di volta in volta: possono votare solo chi ha vissuto la tragedia, solo chi non l’ha vissuta o un numero ristretto di spettatori, creando un dinamismo imprevedibile e fortemente emotivo.

Il significato del progetto

L’opera non ha una morale preconfezionata, ma invita il pubblico a riflettere sulla spettacolarizzazione del dolore e sulla rappresentazione del tragico nella società contemporanea. Come afferma Giacomoni, il lavoro si ispira al pensiero di Guy Debord, secondo cui “lo spettacolo è il momento storico che ci contiene”.

Attraverso il dispositivo teatrale, lo spettacolo invita a interrogarsi su come scegliamo ogni giorno, spesso inconsapevolmente, a quale dolore dare attenzione e come i media influenzano la percezione collettiva della sofferenza.

Un’esperienza di teatro partecipativo

“La più grande tragedia dell’umanità” diventa così un laboratorio emotivo e sociale, un esperimento che trasforma il pubblico da semplice spettatore a parte attiva, in un dialogo aperto tra arte, etica e consapevolezza.

Il Taras Teatro Festival, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Taranto e di Puglia Culture, gode del sostegno di Itsmobilità academy, TP Italia, Fondazione Taranto 25, Erredi Consulenze assicurative, e del patrocinio di Inda, Università di Bari, Museo MarTA, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo, Marina Militare Italiana e Istituto per la storia e l’archeologia della Magna Grecia.

🎭 Biglietti: 10 euro (5 euro per studenti)

📍 Dove: Auditorium TaTÀ, Taranto

🎟️ Prenotazioni: vivaticket.com o al numero 333 2694897