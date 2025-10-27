Presidio degli studenti a UniBa: richieste su militarizzazione e aule sovraffollate

BARI – Questa mattina alcuni studenti universitari baresi, aderenti all’associazione Cambiare Rotta, hanno organizzato un presidio davanti al rettorato dell’Università Aldo Moro, in concomitanza con la riunione del Senato accademico. Gli studenti hanno ribadito le loro richieste, tra cui l’istituzione di un osservatorio contro la militarizzazione, la revisione di tutti i bandi presenti e futuri dell’ateneo e una soluzione concreta per il problema delle aule sovraffollate nei dipartimenti di Scienze Politiche e ForPsiCom.

Una delegazione degli studenti sarà ricevuta dal rettore, Roberto Bellotti, per discutere le istanze avanzate durante il presidio. In una nota, la coordinatrice dell’associazione, Antonella De Renzo, ha sottolineato che l’iniziativa vuole evidenziare come “di fronte a un’università che non garantisce realmente il diritto allo studio e preferisce investire i propri fondi in accordi bellici, gli studenti vogliono dare un messaggio chiaro e forte: l’UniBa deve rompere tutti gli accordi che la legano alla guerra e allo Stato di Israele”.

L’azione degli studenti punta quindi non solo a migliorare le condizioni interne dell’ateneo, ma anche a sollevare questioni etiche legate agli investimenti e alle collaborazioni internazionali dell’Università di Bari.