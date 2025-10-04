Inchiesta “Caporalis”: 12 rinvii a giudizio per sfruttamento dei braccianti nel Barese

BARI - Ilha disposto ilnell’ambito del processo nato dall’inchiestadei carabinieri, che ha portato alla luce un presunto sistema dinei campi della provincia di Bari. Il

È stato invece assolto in abbreviato un finanziere con la formula “per non aver commesso il fatto”, mentre per un altro imputato è stato disposto il non luogo a procedere.

Tra i principali imputati figurano Maria De Villi e Vito Stefano De Mattia, considerati i presunti caporali, insieme ai titolari di dieci aziende agricole del territorio.

Secondo l’accusa, tra maggio e luglio 2021, De Villi e De Mattia avrebbero reclutato manodopera italiana e straniera attraverso annunci su Facebook e chat di WhatsApp, impiegando poi i lavoratori nelle campagne di Turi, Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti e Rutigliano.

I braccianti, impiegati in condizioni di sfruttamento, sarebbero stati pagati in nero e compensati con meno di cinque euro l’ora, in violazione delle normative sul lavoro e sulla tutela dei diritti dei lavoratori agricoli.