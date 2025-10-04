Si terrà domenica 5 ottobre 2025, alle ore 19, nella suggestiva cornice del Castello De’ Monti di Corigliano d’Otranto (Lecce), la prima edizione del Premio Internazionale Victoria – “Al Merito, all’Eccellenza”, ideato, organizzato e diretto da Monia Palmieri, affermata event manager, conduttrice televisiva e recentemente insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il premio nasce per celebrare figure di alto profilo e autorevolezza, protagonisti del mondo della cultura, dell’arte, dello sport, del giornalismo e dello spettacolo che, con il proprio talento e impegno, si sono distinti a livello nazionale e internazionale.

“Victoria”, spiega Monia Palmieri, “rappresenta la vittoria della cultura, della professionalità, dello studio e della perseveranza. È un inno al merito, un elogio all’eccellenza e un messaggio di fiducia per le nuove generazioni. Ho voluto creare un evento che unisse valori, bellezza e visione, per riconoscere e raccontare storie capaci di ispirare”.

Nel corso della cerimonia saranno premiate sei illustri personalità:

Francesco Pionati , giornalista RAI e storico volto del TG1, per il giornalismo;

Danilo Rea , pianista di fama internazionale e tra i massimi esponenti del jazz contemporaneo, per la maestria pianistica e la creatività trasversale;

Karima , cantante e interprete di eccellenza sulla scena musicale italiana e internazionale;

Antonella Ponziani , attrice e regista, musa di Fellini e vincitrice di David di Donatello, Nastro d’Argento e Ciak d’Oro, per la recitazione e l’impegno artistico;

Gianluca Impastato , comico e volto di “Zelig” e “Colorado”, per l’arte comica;

Pedro Pablo Pasculli, ex calciatore argentino e campione del mondo nel 1986 con la Nazionale di Maradona, per lo sport.

Il Premio Internazionale Victoria ha ottenuto il patrocinio di importanti enti e istituzioni, tra cui A.N.F.I., Provincia di Lecce, Comune di Corigliano d’Otranto, Città di Maglie, Città di Muro Leccese, Comune di Scorrano, Puglia Promozione, Confcommercio Lecce, Confesercenti Lecce, Confartigianato Lecce, Federfarma Lecce e Lions Club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini.

Il marchio del Premio è un simbolo di valore e ispirazione: due ali spiegate che rappresentano la libertà, la lettera “V” come segno di vittoria e una corona di alloro con cinque stelle a simboleggiare eccellenza e prestigio.

I premiati riceveranno una scultura originale dell’artista Michele Palano, autore che sperimenta da anni l’“Aromatic Painting”, tecnica che utilizza il caffè come mezzo espressivo.

La serata sarà impreziosita da momenti di alta moda, performance di danza con i maestri Emanuele e Marta Taurino e la partecipazione del Maestro Luigi Russo, per un evento che promette di unire arte, talento e celebrazione del merito in un’unica, elegante cornice.