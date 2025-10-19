🔴 Incidente alla periferia di Brindisi: ferito trasportato in ospedale

BRINDISI - I Vigili del Fuoco di Brindisi sono intervenuti alla periferia cittadina, lungo la superstrada, all’altezza del cosiddetto “incrocio della morte”, per un incidente che ha coinvolto due autovetture, una Mercedes e una Fiat 500.

I pompieri hanno messo in sicurezza l’area, prevenendo ulteriori rischi per la circolazione e per le persone presenti. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale dal 118 per accertamenti.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi di rito e gestito il traffico, fortemente rallentato durante le operazioni di soccorso.