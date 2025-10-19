Salvataggio in extremis: cavallo cieco salvato prima di raggiungere la statale 106

CASTELLANETA MARINA - Un cavallo cieco si è perso dopo essersi allontanato dalla stalla, rischiando di immettersi sulla statale 106, strada ad alta intensità di traffico. Grazie a segnalazioni giunte al Nucleo Intervento Tutela Ambientale (NITA), una squadra è intervenuta tempestivamente, allertando anche i carabinieri.

Gli operatori hanno intercettato l’animale vicino allo svincolo per la statale e, con non poche difficoltà, sono riusciti a deviarlo verso una stradina interna di campagna, lontano dal traffico. Poco dopo è arrivato il proprietario, un agricoltore locale, che ha spiegato come la cecità del cavallo fosse la causa della sua fuga.

“Non osiamo neanche immaginare cosa sarebbe potuto succedere se l’animale, di notevole stazza e cieco, fosse arrivato sulla 106”, ha commentato Leonardo Galante, guardia zoofila ambientale del NITA.