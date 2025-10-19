Furti sventati tra Corato e Terlizzi: interventi della Metronotte

CORATO - Una pattuglia della Metronotte di Corato è intervenuta presso una stazione di servizio dove la vetrina di un bar era stata sfondato utilizzando una Fiat Uno rubata come ariete. Ne è nato un breve inseguimento: il gruppo di malviventi ha abbandonato il bottino e ha cercato di speronare l’auto di servizio, danneggiandola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

Nella stessa notte, la pattuglia ha messo in fuga un commando che stava tentando di rubare cavi di rame da un impianto di produzione di energia elettrica alla periferia di Terlizzi. I malfattori avevano già aperto i pozzetti di ispezione dei cavi e creato un varco lungo la rete perimetrale, ma l’intervento ha sventato il furto.