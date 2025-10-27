Reggio Emilia, 28enne muore folgorata sotto la doccia: indagini in corso

REGGIO EMILIA – Una giovane donna di origini cubane, Solange Samantha Rizzetto, 28 anni, è stata trovata senza vita nella notte nel bagno della sua abitazione. Le prime ricostruzioni indicano che la morte potrebbe essere stata causata da un incidente elettrico: accanto a lei era presente una stufetta, anche se la famiglia sostiene che fosse staccata e ipotizza che il decesso possa essere stato provocato da un malore improvviso.

Solange era arrivata in Italia da giovanissima e viveva nel Reggiano, dove lavorava come cameriera in un ristorante. La giovane era molto legata alla sua famiglia: a scoprirla senza vita è stata la nonna.

Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Un pensiero va alla famiglia e a tutti coloro che le volevano bene in questo momento di grande dolore.