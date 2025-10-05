Inter, Chivu: «Partita vera e seria, i ragazzi hanno dato il meglio e si sono divertiti»





MILANO - Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria per 4-1 contro la Cremonese.

Quattro gol, quattro marcatori diversi: l'Inter vince 4-1 contro la Cremonese nella sesta giornata di Serie A. La squadra di Chivu ha ampiamente dominato segnando due gol per tempo: nella prima frazione di gioco le firme di Lautaro e Bonny, nella ripresa quelle di Dimarco e Barella. Il commento post match di Cristian Chivu:

“Mi prendo di buono quello che abbiamo fatto: ci siamo divertiti, siamo stati aggressivi, ordinati e abbiamo riaggredito bene. Abbiamo segnato su pressioni fatte con qualità. Peccato solo per il gol subito. Sono contento per la squadra, che sta lavorando sodo per cercare di raggiungere gli obiettivi. Possiamo ancora migliorare, ma dobbiamo essere soddisfatti e consapevoli di quello che stiamo facendo. Stiamo dando continuità e troviamo felicità e passione nel fare le cose. Mi ha fatto piacere vedere la squadra giocare bene. La perfezione non esiste e non la stiamo cercando. Cerchiamo piuttosto di fare le cose per bene, divertirci e mettere in difficoltà gli avversari. Oggi abbiamo fatto un po’ di tutto, ma come allenatore devo sempre trovare qualcosa da dire alla squadra. Sono felice per Bonny: ha fatto una buona prestazione. Abbiamo lui e Pio che sono giovani e insieme a due giocatori più esperti stanno dando il loro contributo. Il gruppo è contento del loro ingresso. Dumfries fa bene a essere arrabbiato: quando uno esce deve esserlo, perché significa che ci tiene. Denzel è una brava persona, a me non ha detto nulla. È un giocatore importantissimo per noi e sono contento di quello che sta facendo. ”

Grazie a Inter.it