Paolo Pagliaro (FdI): “Una legge per aiutare chi affronta le cure dei propri animali”
BARI - “Un modello d’eccellenza per il Sud Italia”: così il consigliere regionale Paolo Pagliaro (Fratelli d’Italia) ha definito la Clinica Veterinaria del Salento di Taviano, diretta dal dottor Antonio D’Argento, che ha visitato nei giorni scorsi.
Pagliaro ha annunciato una proposta di legge regionale per sostenere economicamente i proprietari di animali che devono affrontare cure e interventi costosi:
“Vogliamo che la Regione partecipi alle spese veterinarie, soprattutto nei casi più gravi. Gli animali sono parte integrante delle famiglie pugliesi e meritano attenzione e tutela”.
La proposta sarà presentata subito dopo l’insediamento del nuovo Consiglio regionale. In Puglia, ricorda Pagliaro, ci sono quasi 800mila animali da compagnia censiti, in gran parte cani e gatti.