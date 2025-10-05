Paolo Pagliaro (FdI): “Una legge per aiutare chi affronta le cure dei propri animali”

BARI - “Un modello d’eccellenza per il Sud Italia”: così il consigliere regionale(Fratelli d’Italia) ha definito ladi Taviano, diretta dal dottor, che ha visitato nei giorni scorsi.

Pagliaro ha annunciato una proposta di legge regionale per sostenere economicamente i proprietari di animali che devono affrontare cure e interventi costosi:

“Vogliamo che la Regione partecipi alle spese veterinarie, soprattutto nei casi più gravi. Gli animali sono parte integrante delle famiglie pugliesi e meritano attenzione e tutela”.

La proposta sarà presentata subito dopo l’insediamento del nuovo Consiglio regionale. In Puglia, ricorda Pagliaro, ci sono quasi 800mila animali da compagnia censiti, in gran parte cani e gatti.