Jannik Sinner in finale all’ATP 500 di Vienna
VIENNA - Jannik Sinner, numero 2 del mondo, approda alla finale dell’ATP 500 di Vienna dopo aver superato l’australiano Alex De Minaur in due set, con il punteggio di 6-3, 6-4.
Si tratta della 31ª finale in carriera a livello ATP per il tennista azzurro e della 8ª finale stagionale nel 2025, su dieci tornei disputati.
Nel video sono disponibili gli highlights della partita, che mostrano i momenti chiave e i colpi migliori di Sinner verso l’ultimo atto del torneo.