Serie A, Lecce sconfitto 3-2 dall’Udinese al “Blu Energy Stadium”
FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce cede 3-2 all’Udinese nell’ottava giornata di Serie A, giocata al “Blu Energy Stadium”.
La partita si apre con un’occasione per i friulani al 7’ con Davis, che sfiora il gol. Al 17’ arriva il vantaggio dell’Udinese con Karlstrom, che conclude di destro in diagonale. Due minuti dopo, Zaniolo colpisce la traversa. Il Lecce risponde al 35’ con Pierotti, che sfiora la rete, e al 39’ con Berisha, vicinissimo al pareggio. L’Udinese chiude il primo tempo sul 2-0 grazie alla rete di Davis di testa al 37’.
Nel secondo tempo il Lecce accorcia le distanze al 13’ con Berisha, abile a trasformare una punizione. La squadra salentina crea altre occasioni: al 24’ Camarda non concretizza, al 30’ N’Dri sbaglia una buona chance e al 36’ Pierotti di testa non riesce a segnare. Al 43’ l’Udinese cala il tris con Bucsa, tocco di destro. Al 95’, nel finale, N’Dri realizza il secondo gol per il Lecce con un sinistro da fuori area, ma non basta.
Con questa sconfitta il Lecce resta quintultimo in classifica con 6 punti, mentre l’Udinese sale in settima posizione a quota 12 punti, insieme alla Juventus.