Roma, turista giapponese muore cadendo dal muro del Pantheon

ROMA - Tragedia ieri sera a Roma: un turista giapponese di 69 anni,, è morto dopo essere precipitato da un’altezza di circadal muro perimetrale del Pantheon. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, e nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.

Per raggiungere il corpo, i pompieri hanno dovuto forzare il cancello d’ingresso all’esterno del monumento. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Roma, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della caduta. Al momento, non sono note le circostanze che hanno portato alla tragedia, e le autorità stanno valutando tutte le possibili ipotesi.

Morimasa Hibino aveva compiuto 69 anni ad agosto ed era in visita nella capitale come turista. L’incidente riapre il tema della sicurezza nei pressi dei luoghi storici di grande richiamo turistico.