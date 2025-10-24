Jannik Sinner vola in semifinale a Vienna per la terza volta in carriera
Domani Sinner affronterà Alex de Minaur, che nel quarto di finale ha eliminato Matteo Berrettini. Il bilancio storico sorride all’italiano: nei 11 precedenti, Sinner ha sempre avuto la meglio sull’australiano.
In serata, attenzione anche a Lorenzo Musetti, che scenderà in campo contro Corentin Moutet con l’obiettivo di continuare il suo percorso nel torneo.
Con questa vittoria, Sinner conferma la sua solidità e la capacità di esprimere il miglior tennis nei momenti chiave, puntando ora alla finale del torneo austriaco.