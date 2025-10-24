Jannik Sinner vola in semifinale a Vienna per la terza volta in carriera

VIENNA - Jannik Sinner si conferma protagonista al Vienna Open, raggiungendo la semifinale per la terza volta in carriera. L’azzurro ha superato un positivo Alexander Bublik in due set con il punteggio di 6-4, 6-4, grazie a una prestazione straordinaria al servizio, con soli cinque punti concessi in tutto l’incontro.Domani Sinner affronterà Alex de Minaur, che nel quarto di finale ha eliminato Matteo Berrettini. Il bilancio storico sorride all’italiano: nei 11 precedenti, Sinner ha sempre avuto la meglio sull’australiano.In serata, attenzione anche a Lorenzo Musetti, che scenderà in campo contro Corentin Moutet con l’obiettivo di continuare il suo percorso nel torneo.Con questa vittoria, Sinner conferma la sua solidità e la capacità di esprimere il miglior tennis nei momenti chiave, puntando ora alla finale del torneo austriaco.