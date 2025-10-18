“La Casa nel Parco”: al via il 23 ottobre il percorso di partecipazione e innovazione giovanile nella ex Caserma Rossani

BARI – Prenderà il via giovedì”, il nuovo percorso dipromosso dall’con il sostegno di, nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana dell’ex

L’iniziativa, che punta a trasformare gli spazi dell’ex complesso militare in un polo di creatività, cultura e innovazione sociale, nasce per affidare a organizzazioni giovanili under 35 alcune aree del futuro Polo bibliomuseale, individuate in collaborazione con la Regione Puglia. L’obiettivo è costruire un modello innovativo di gestione condivisa degli spazi pubblici, offrendo nuove opportunità culturali e relazionali per i giovani e per l’intera comunità.

La giornata inaugurale inizierà alle ore 10 con una serie di visite guidate negli spazi dell’immobile, organizzate ogni 30 minuti fino alle 13. La partecipazione è libera ma su prenotazione tramite Eventbrite (link all’iscrizione), fino ad esaurimento posti.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 17.30, si terrà un laboratorio partecipativo aperto alla cittadinanza, condotto da un team di facilitatori. Attraverso attività dinamiche e momenti di confronto, i partecipanti potranno conoscersi, condividere esperienze e formulare proposte per il futuro utilizzo degli spazi.

A partire dalle 17.30, nella sala d’ingresso della ex Caserma Rossani, si terrà l’evento ufficiale di apertura, con i saluti istituzionali del sindaco di Bari e dell’assessora comunale alle Culture. Interverranno anche l’assessora regionale alla Cultura, Luciana Cazzolla (direttrice della Ripartizione Culture), la presidente del Municipio II, Mauro Bruno (Regione Puglia), Marco Ranieri (ARTI Puglia) e Vincenzo Bellini, amministratore di Bass Culture, soggetto curatore del percorso di partecipazione.

Seguiranno gli interventi di Lucia Lazzaro, project manager de La Casa nel Parco, che presenterà obiettivi e strumenti del progetto, e di Cinzia Lagioia, direttrice del distretto produttivo Puglia Creativa, sul ruolo della cultura nella gestione virtuosa dei beni pubblici.

La giornata si concluderà con testimonianze legate all’esperienza dell’Officina degli Esordi e alla presentazione del modello di mentorship che accompagnerà i giovani nella gestione futura degli spazi.

📩 Info e contatti:

ufficiostampa@bassculture.it

🌐 casanelparcorossani.it