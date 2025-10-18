🔵 Allerta meteo gialla in Puglia: previsti rovesci e temporali dal pomeriggio del 18 ottobre
BARI – La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla valida dalle ore 13:00 di oggi e per le successive 7 ore su tutta la Puglia.
Secondo il bollettino ufficiale, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulla Puglia centro-meridionale, dove potranno registrarsi quantitativi di pioggia da deboli a localmente moderati.
Sui restanti settori della regione non si escludono isolati rovesci o temporali, con accumuli generalmente deboli.
L’allerta riguarda in particolare il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, con possibili fenomeni di ruscellamento, allagamenti localizzati e temporanei disagi alla viabilità.
La Protezione Civile raccomanda prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree più esposte, e invita i cittadini a evitare scantinati, sottopassi e zone a rischio allagamento durante le fasi più intense dei fenomeni.