La Juventus torna a vincere: 3-1 all’Udinese allo Stadium

TORINO – Dopo otto partite senza successi e quattro senza gol, ladi Brambilla ritrova la vittoria battendo l’allo Stadium.

La gara si è sbloccata al 5’ con un rigore trasformato da Vlahovic, ma l’Udinese ha pareggiato nel recupero del primo tempo con Zaniolo. Nella ripresa, i bianconeri hanno continuato a premere: al 67’ Gatti ha riportato avanti i padroni di casa, e al 96’ Yildiz ha chiuso il match su rigore.

Ai microfoni di Dazn, Chiellini ha commentato: “L’esonero di Tudor è stato sofferto ma necessario. Su Spalletti? Non c’è nulla di firmato”.