Putignano: Farinella “torna a casa” e partono i biglietti flexi per il Carnevale 2026

– Dopo oltre 70 anni,, la maschera simbolo del Carnevale di Putignano, torna finalmente sotto la proprietà della, che ne custodirà il patrimonio culturale per le generazioni future.

Disegnata negli anni ’50 dal grafico Mimmo Castellano, Farinella rappresenta l’allegria, la resilienza e le tradizioni della comunità putignanese. Il costume multicolore e il nome stesso richiamano la storia contadina e il legame con il territorio. “Riportare Farinella nella piena proprietà della Fondazione significa riaffermare la nostra identità culturale”, ha dichiarato il sindaco Michele Vinella.

Da oggi è partita la prevendita dei biglietti flessibili, che permette di scegliere successivamente la data della sfilata. I primi 1.000 biglietti flexi saranno disponibili al prezzo promozionale di 10€. Dal 10 novembre sarà possibile acquistare abbonamenti per 4 sfilate a 30€, mentre dal 17 novembre partirà la vendita dei biglietti standard (16€ online), con tariffe agevolate per le famiglie.

“Vogliamo rendere il Carnevale sempre più accessibile e coinvolgente”, spiega Danilo Daresta, presidente della Fondazione. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale: www.carnevalediputignano.it.