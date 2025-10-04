La maglia di Renzo Scialpi diventerà simbolo di solidarietà a Martina Franca

MARTINA FRANCA – La maglia dell’attivista e funzionario diplomatico, originario di Martina Franca e tra i partecipanti italiani alla, sarà donata alla città e diventerà un simbolo di

Scialpi, rientrato a Bruxelles per riprendere la sua attività lavorativa, era stato tra gli italiani fermati dalle autorità israeliane durante la Flotilla, mentre cercava di portare un quintale del suo olio extra vergine d’oliva alla popolazione di Gaza, un gesto semplice ma dal forte valore simbolico. L’olio proveniva dall’uliveto di famiglia a Crispiano ed è stato consegnato alla chiesa locale e al Fatah, nonostante l’intercettazione della Flotilla a circa trenta miglia dalla costa palestinese.

A dare la notizia della prossima donazione della maglia è il portale NoiNotizie, che aveva seguito passo passo le operazioni delle imbarcazioni verso Gaza.

L’iniziativa di Scialpi ha unito diplomazia e attivismo umanitario, dimostrando come piccoli gesti concreti possano diventare simboli universali di pace e solidarietà. La maglia, che presto entrerà a far parte del patrimonio civico di Martina Franca, racconterà per sempre la storia di un funzionario pugliese che ha messo la sua terra e la sua coscienza al servizio degli ultimi, ricordando l’importanza dell’impegno individuale in contesti internazionali di crisi.