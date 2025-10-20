Settimana di musica, libri e grandi voci a Palazzo Pesce di Mola di Bari

Libri, musica e parole d’autore tornano protagonisti a Palazzo Pesce di Mola di Bari, che dal 22 al 31 ottobre 2025 propone una settimana di appuntamenti dedicati alla cultura e ai grandi interpreti della scena musicale italiana e internazionale.

📖 Mercoledì 22 ottobre, ore 19.00 – “Il dubbio, il patto e l’illusione”

Si parte con la presentazione del libro Il dubbio, il patto e l’illusione di Annella Andriani Aloja, edito da Edizioni Radici Future. Con l’autrice dialogheranno l’avv. Isabella Rinaldi, il dott. Piero Rossi (garante regionale per i detenuti), l’attrice Caterina Firinu e la cantante Lisa Manosperti.

Ingresso libero (apertura porte ore 18.30).

🎤 Giovedì 23 ottobre, ore 20.30 – “Cantando Mina”

Una serata speciale dedicata alla voce più iconica della musica italiana, Mina.

Protagonista Rosanna D’Ecclesiis alla voce, accompagnata da Pino Mazzarano alla chitarra e Vito Di Modugno al basso.

Un viaggio attraverso i brani più celebri della “Tigre di Cremona”, da Parole Parole ad Ancora Ancora Ancora, fino ai successi più recenti.

Parte del ricavato sarà devoluto al Rotary End Polio Now, a sostegno dell’impegno del Rotary International per l’eradicazione della poliomielite.

🎸 Venerdì 24 ottobre, ore 21.00 – “SConcertoD’AmoreD’Autore”

Con Tony Quadrello (voce e chitarra acustica), Max Monno (chitarra elettrica) e Leonardo Torres (tastiere).

Un raffinato songbook musicale che reinterpreta le più belle canzoni d’amore dei cantautori italiani: Dalla, De André, De Gregori, Conte, Daniele, Battiato, Tiromancino, Brunori Sas e molti altri.

🎶 Sabato 25 ottobre, ore 21.00 – “Lady of the Canyon. La musica di Joni Mitchell”

Un tributo alla straordinaria Joni Mitchell, donna e artista capace di ridefinire la musica al femminile.

Sul palco Samantha Spinazzola (voce), Roberto Ottaviano (sax) e Francesco Schepisi (pianoforte) per un concerto che ne celebra la libertà creativa e la forza poetica.

📚 Domenica 26 ottobre, ore 19.00 – “Robert Schumann. Una musica letteraria”

La pianista e scrittrice Elisabetta Pani presenta il suo nuovo saggio edito da Florestano Edizioni, dedicato al rapporto tra musica e letteratura nel pensiero di Schumann.

Dialoga con l’autrice il giornalista Livio Costarella, con la partecipazione dell’attore Totò Onnis.

Durante la serata saranno eseguite celebri pagine pianistiche del compositore e letti testi di Jean Paul, Schlegel e Hoffmann.

Ingresso libero (apertura porte ore 18.30).

🖤 Venerdì 31 ottobre, ore 21.00 – “The High Priestess of Soul: Nina Simone”

Gran finale con un omaggio a Nina Simone, una delle artiste più influenti di sempre.

Sul palco Rosanna D’Ecclesiis (voce), Max Monno (chitarra), Gianluca Fraccalvieri (basso) e Fabio Delle Foglie (batteria).

Un viaggio tra Feeling Good, My Baby Just Cares for Me, Mississippi Goddam e altri brani che hanno segnato la storia del soul, del blues e del jazz.

Una settimana di eventi che conferma Palazzo Pesce come punto di riferimento per la cultura pugliese, capace di unire la musica d’autore, la letteratura e la memoria dei grandi artisti in un luogo di incontro e condivisione.