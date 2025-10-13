La Puglia alla Frankfurter Buchmesse 2025

Il sistema dell’editoria pugliese sarà protagonista alla Frankfurter Buchmesse 2025, la più importante fiera internazionale dedicata al libro e alla compravendita dei diritti editoriali, in programma dal 15 al 19 ottobre a Francoforte.

Grazie al sostegno della Regione Puglia nell’ambito delle attività di Parole a sistema – la linea d’intervento per lo sviluppo e la promozione del comparto editoriale pugliese realizzata da Puglia Culture – diverse case editrici del territorio prenderanno parte alla manifestazione all’interno dello stand collettivo italiano, realizzato da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dall’Associazione Italiana Editori (AIE).

Le case editrici e i marchi editoriali pugliesi presenti saranno:

Schena Service, Sfera, Salento Books, NP Studio, Kurumuny Edizioni, Krill Studio e Services4media.

All’interno del padiglione italiano sarà inoltre presente il Consiglio Regionale della Puglia – Biblioteca Teca del Mediterraneo, che venerdì 17 ottobre alle ore 14.00 proporrà l’incontro “La Puglia fra memoria e futuro”. In questa occasione, il Consiglio Regionale – rappresentato dal Segretario Generale, dott.ssa Mimma Gattulli – presenterà i più recenti volumi della collana editoriale “Leggi La Puglia”, nata con l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’identità culturale e storica del territorio regionale.

Fondata nel 1949, la Frankfurter Buchmesse rappresenta oggi il più importante appuntamento mondiale per il settore editoriale. Nell’edizione 2024 ha registrato oltre 4.300 espositori provenienti da 92 Paesi, con 115.000 visitatori e 7.500 media accreditati.

La partecipazione della Puglia a un evento di tale rilievo internazionale conferma l’impegno della Regione nella promozione della cultura, della lettura e dell’editoria come strumenti di crescita e di dialogo tra i popoli.