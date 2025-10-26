La trinitapolese Simona Regano premiata a Roma con il “Premio America Giovane” per il talento universitario

MICHELE MININNI - C’è una giovane trinitapolese che porta in alto il nome della sua città nella capitale., 26 anni, figlia di Giuseppe e Tina, è stata premiata presso lacon il prestigioso. A consegnarle il riconoscimento è stato, rappresentante di Donald Trump.

Simona, classe 1999, ha conseguito la laurea magistrale in Letterature moderne comparate postcoloniali, ottenendo un doppio titolo francese presso l’Université Paris Nanterre, e completerà il percorso nel 2025. Attualmente frequenta un master in comunicazione internazionale, che concluderà nel mese di dicembre.

Emozionata e orgogliosa, la giovane ha commentato a margine della cerimonia:

“Sono contenta e orgogliosa di questo riconoscimento. Per il futuro sto valutando proposte di dottorato o la possibilità di lavorare nel campo della comunicazione e delle relazioni internazionali. Ringrazio i miei genitori, Giuseppe e Tina, e tutta la mia famiglia per il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre dimostrato.”