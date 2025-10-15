Laterza: arrestato 26enne per detenzione di mine antiuomo da esercitazione

LATERZA – I carabinieri hanno arrestato un 26enne di Laterza al termine di un controllo del territorio, dopo aver scoperto nella sua abitazione due mine antiuomo da esercitazione.

Le mine, verosimilmente di fabbricazione italiana e destinate ad uso addestrativo, erano nascoste in un soppalco del garage all’interno di un contenitore di plastica. La detenzione, priva di autorizzazione, costituisce un illecito penale.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Taranto, che hanno messo in sicurezza gli ordigni e provveduto al loro brillamento in un’area idonea.

Il giovane, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari. L’operazione rientra nelle attività dei carabinieri per prevenire il possesso illecito di materiale esplosivo.